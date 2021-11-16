Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı

ABD’nin New York kentinde gayrimenkul danışmanlığından servet kazandığı ifade edilen Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018 yılında boşanırken, davanın hakimi çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık arttırmayla satılmasına karar verdi.



Macklowe Koleksiyonu adıyla anılan 35 parça sanat eseri, dün müzayedede 676 milyon dolara satıldı.



Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu ifade edildi.



KALAN 35 ESER 2022'DE SATIŞA ÇIKACAK



Koleksiyonda, Mark Rothko'nun “No.7” adlı eseri 82,5 milyon dolara, Albert Giacometti'nin “Le Nez” adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock'un “Numara 17,1951” adlı eseri 61,2 milyon dolara ve Cy Twombly'nin “İsimsiz” adlı eseri ise 58,9 milyon dolara satıldı.



Macklowe Koleksiyonu’nda 35 eser daha bulunduğu ve onların da 2022 Mayıs ayına kadar satılacağı ifade edildi. Andy Warhol’un ünlü “Dokuz Marilyns” adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor yer alıyor.