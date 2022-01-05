Brad Pitt’in Formula 1 filminin yayın platformu belli oldu

Brad Pitt'in başrolünü üstleneceği Formula 1 filminin haklarını uzun mücadeleden sonra Apple satın aldı.



Filmin hakları için Disney, MGM, Paramount, Sony ve Universal'ın yanı sıra Netflix, Amazon, Apple gibi dijital platform şirketleri de uğraşmıştı.

Apple TV+, Pitt'in başrolünde olacağı bu film için önemli bir bütçe ayırdı. Henüz ismi belli olmayan filmin bütçesinin 130 ila 140 milyon doları bulacağı konuşuluyor.

Brad Pitt'in emekliliğe adım atan bir Formula 1 pilotunu canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda Top Gun, Tron gibi filmleri yöneten Joseph Kosinski oturuyor. Filmin senaryosu Ehren Kruger’a emanet edilirken, yapımcılığını da büyük gişe filmleriyle pek çok kez başarı yakalamış Jerry Bruckheimer üstlenecek.

Şimdilik filmle ilgili fazla ayrıntı bilinmiyor ancak filme ünlü isimlerin katılacağı, hatta Lewis Hamilton'ın da filmde yer alacağı söyleniyor.

İngiliz pilot Hamilton, tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotları arasında gösteriliyor.