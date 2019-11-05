BRIT Ödülleri’nde büyük değişiklik

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve İngiltere’de British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri’nde bu yıl büyük değişiklik yapıldı.



18 Şubat 2020’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan Brit Ödülleri’nde En İyi Klip ve En İyi Uluslararası grup gibi büyük kategorilerde verilen ödüller kaldırılarak, toplam ödül kategorisi 13’ten 9’a indirildi.



Müzik editörleri, eleştirmenleri ile radyo ve televizyon yöneticilerinin seçimlerine göre ödül verilen Eleştirmenlerin Seçimi kategorisinin adı, Yükselen Yıldız (Rising Star) olarak değiştirildi. Ayrıca En İyi Çıkış Yapan Sanatçı kategorisinin adı da En İyi Yeni Sanatçı olarak değiştirildi.

Gelecek yıl ilk kez kazananlara tören gecesi performans sergileme fırsatı verilecek.



BRIT Ödül Töreni ile ilgili yapılan bir diğer önemli değişiklik de gecede performans sergileyecek sanatçılara, canlı performansları üzerinde kendilerinin tam olarak yaratıcı hakimiyeti sağlamalarına izin verilecek olması.

Bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen, Dua Lipa ve George Ezra’nın performans sergilediği, televizyondan canlı yayınlanan tören, 2018’deki BRIT törenine oranla 400 bin seyirci kaybederek 4,1 milyon kişi tarafından seyredilmişti.