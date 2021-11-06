BTS hayranlarından boykot

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in hayranları, grubun plak şirketi HYBE'ı NFT planları nedeniyle sosyal medyada boykot etmekle tehdit etti.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Söz konusu şirket BTS ve TXT gibi gruplar üzerinden NFT odaklı yeni bir girişim başlatmak üzere bir finansal teknoloji şirketiyle ortaklık kurma hedefini duyurdu. HYBE örnek olarak K-pop idollerinin görsellerini içeren koleksiyon içeriklerinin üretilebileceğini belirtti.



Gelişmelerin ardından BTS hayranları dijital varlıkların çevre üzerindeki muhtemel etkileri nedeniyle şirketin yanlış bir hamle yaptığını savundu.



Hayranlar NFT planının, BTS'in iklim değişikliğini önemli bir sorun olarak tanımladığı bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla çeliştiğini ifade ediyor.

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