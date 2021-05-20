Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "Net Miyiz?" temasıyla başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408", bu yıl 10. yaşını kutluyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "içine sığmaya çalıştığımız ev" temasını site tasarımına taşıyarak Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408"i ilk kez çevrim içi olarak düzenleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri, "festival408"in 10. yaşını devam eden salgın koşulları sebebiyle bu yıl da çevrim içi kutluyor.



Festivalde oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamalar, 10 yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.



"festival408", salgın sürecinde hissedilen belirsizlikler ve dizilerle giderilmeye çalışılan sosyalleşme ihtiyacını irdelemek için "Net Miyiz?" teması ve Netflix platformunun formatıyla hayata geçiriliyor. Festival, 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Performans Sanatları öğrencilerinin sahne aldıkları "GALA: 408 Performansları" ve "10. Sezon Özel: Mezunlar Söyleşisi"nin ardından DJ Regret eşliğindeki açılış partisiyle başlıyor.



24 Mayıs'ta "www.festival408.com" web adresinde yayına başlayacak Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali kapsamında, salgın sürecindeki toplumsal ve bireysel, bedensel ve psikolojik muğlaklıklara değinen dışa vurumcu sanat ve dans terapisi atölyelerinden video performanslara, konserlerden söyleşilere pek çok etkinlik bulunuyor.



Kendilerini geleceğin etkinlik organizatörleri, menajerleri, ışık tasarımcıları, sahne amirleri, dansçıları ve performansçıları olarak tanımlayan "festival408" öğrenci ekibi, "kişilerin en yakınlarıyla bile yakınlaşamadıkları, belirsizliklerle dolu bir yılı aşkın süreçte günbegün dizi karakterleriyle sosyalleşiyor olmasının" 2021 temasının çıkış noktasını oluşturduğunu belirtiyor. Ekip, belirsizliği unutturan, sohbetlerde belirleyici olan internet üzerindeki bu kurgusal dünyayla aramızdaki "simbiyotik" ilişkiyi irdelemek, Netflix'e selam vermek ve ev halini eleştirmek istediklerini ifade ediyor.



FESTİVAL PROGRAMI



Festival programında canlı etkinlikler olarak sahne performansları, konserler, söyleşiler ve atölyeler olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alıyor. 24 Mayıs Pazartesi saat 20.30'da Melis Karaduman ve Canay Doğan düetlerle sahne alırken, 25 Mayıs Salı saat 16.00'da CABARET FLOU-Fleurs Elegantes Duo, 26 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Nilipek, 30 Mayıs Pazar saat 21.00'de ise "Sezon Finali: DJ C Fyah" konserleri gerçekleştirilecek.



26 Mayıs Çarşamba saat 18.00'de Zoom üzerinden yapılacak söyleşide, edebiyat, sahne ve ekran yapıtlarının çevirilerinde netlik konusuna değinilecek. Söyleşide, Murakami çevirileriyle tanınan Ali Volkan Erdemir, oyun yazarı ve çevirmen Erdem Avşar, Umberto Eco gibi yazarların çevirmeni Eren Yücesay Cendey, Tiyatro Boyalı Kuş'un Genel Sanat Yönetmeni ve oyun çevirmeni Jale Karabekir, Sherlock Holmes çevirilerinden tanınan Çağdaş Acar ve altyazı çevirmeni Aslıhan Tuna yer alacak.



27 Mayıs Perşembe saat 18.00'de Zoom üzerinden gerçekleşecek ve salgın döneminde dijital sahne uygulamaları yapan kurumların temsilcileriyle yapılacak "Sahnenin Dijital Kürasyonu" isimli söyleşide, Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, DasDas Sahne'nin kurucularından oyuncu Mert Fırat, Platform Tiyatro kurucularından oyun yazarı ve yönetmeni Ceren Ercan, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, Moda Sahnesi kurucularından oyuncu Onur Ünsal, Galata Perform'un Genel Sanat Yönetmeni oyuncu ve yazar Yeşim Özsoy yer alacak.



29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te Zoom üzerinden yapılacak, dijital performanslara performansçı gözünden bakmayı hedefleyen "Sahne ve Performansçının Dijital Hali" isimli söyleşide, Ayşe Lebriz Berkem, Nezaket Erden, Mark Levitas, Fulya Peker ve Gizem Bilgen olacak.



Atölye programı, 24 Mayıs Pazartesi saat 17.30'da hikaye anlatıcısı ve oyuncu Deniz Soruklu Evren'in "Bir Varmış Bir Yokmuş- Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi" ve 25 Mayıs Salı saat 18.30'da "Şahmeran Masalı" performansı ile devam edecek. 26 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te Malik Derin Küçümen'in yürüttüğü "Solo Charleston" dans atölyesi ise 1920'lere geri götürecek. 27 Mayıs Perşembe saat 13.00'te de Özge Seçkin, "Sporun En Zarif Hali: Bale Fitness" ile yer alacak. 28 Mayıs Cuma saat 18.00'de "Redbull Mix & Match Atölyesi" ile kokteyl saati olacak.



"festival408"in dışa vurumcu sanat ve sanat terapisi serisinde Aylin Vartanyan, Beliz Demircioğlu, Bihter Yasemin Adalı ve Meral Anaşin gibi uzmanların atölye ve söyleşileri yer alıyor.



SAHNE SANATLARI ALANI ÖĞRENCİLERİNDEN PERFORMANS

Canlı yayının ardından site üzerinde de gösterime girecek etkinliklerin yanı sıra BİLGİ Sahne Sanatları Alanı öğrencilerinin bireysel bitirme performansları, Performistanbul ile birlikte gerçekleştirilen "PA315 Performans Sanatı Pratikleri", "Bilgi Güncel Sanat Kulübü Performans Sanatı Konuşmaları", "İkinci Yeni" şiirlerinin performanslarının yer aldığı 7. Metafor Festivali, Güray Dinçol yönetmenliğinde sahnelenen "Bakkhalar", Kubilay Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Son" ve "Mutfak" oyunları, Fulya Peker'in yönettiği "Ölüm Oyunları" ve mezunlardan performanslar da 24 Mayıs'tan itibaren www.festival408.com üzerinden izlenebilecek.



"festival408"in canlı etkinlik programı 23-30 Mayıs'ta Zoom, Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilecek. Tüm festival, 24 Mayıs'tan itibaren www.festival408.com web adresi üzerinden takip edilebilecek.



Bu arada, tüm canlı etkinliklere kayıt için https://linktr.ee/fest408 web adresi ziyaret edilebiliyor.

