Can Bonomo'dan yeni şarkı: Dağ

Sözü ve müziği Can Bonomo’ya ait olan Dağ’ın düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor.



Kayıt, mix ve mastering'i The Fatlab'de Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan parçanın kapak görseli, Can Bonomo imzası taşıyor.



Dağ 26 Kasım Cuma günü itibariyle tüm müzik platformlarındaki yerini aldı.



ŞARKI SÖZLERİ



Dağ Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat

Ben siliniyorum

Tanıdık sesler, eksiliyorlar.

Bir gün geçermiş öyle diyorlar.



Her gün ah sesim daha da kısılır.

Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır.

Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.



Ben durdum sen dön dünya.

Kederim umman, derdim dağ.

Farkım ne ki dalında gülden,

Sola sola kuruyup öldüm ya.



Sanki her bir dalımdan bin gül söküyor hayat.

Ben sürünüyorum.

Ne kadar yapsam o kadar olmuyor.

Bazı günler uyanmaya bile değmiyor.



Her gün ah sesim daha da kısılır.

Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır.

Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.



Ben durdum sen dön dünya.

Kederim umman, derdim dağ.

Farkım ne ki dalında gülden,

Sola sola kuruyup öldüm ya.