Captain Marvel'ın devam filmi geliyor

Captain Marvel'ın devam filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Yakında yayımlanacak Disney+ dizisi WandaVision'ın kadrolu senaristlerinden Megan McDonnell, 2019'da gişe rekorları kıran filmin devam filmini yazması için seçildi.



Hollywood Reporter haberine göre birinci filmi yöneten Anna Boden ve Ryan Fleck devam filmi için dönmeyecek. Başrolde yer alan Brie Larson ise Carol Danvers rolüyle dönecek.



Captain Marvel dünya çapında bir milyar dolardan (yaklaşık 6 milyar TL) fazla hasılat yaparak 2019'un en başarılı filmlerinden biri olmuştu.