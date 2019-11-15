Celine Dion’dan yeni albüm: Courage

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion’un beklenen yeni albümü Courage, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda yayında.

Günümüzün en başarılı sanatçılarından biri olan Celine Dion’un yeni albümü Courage, ballad ve hareketli şarkıları bir arada bulunduruyor. Toplamda 16 şarkıdan oluşan albümden Courage şarkısının klibi ise Se Oh imzası taşıyor.

Tüm dünyada 250 milyondan fazla albüm satışına imza atan Celine Dion, pop müzik tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 5 Grammy ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazanan sanatçı, 2016 yılında Billboard Müzik Ödülleri’nin en prestijli İkon ödülüne layık görüldü.

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