Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı

Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si alıcı buldu. Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.



Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.



Yılmaz, ayrıca eserlerini alanlara gösterilerinden davetiye de vereceğini açıkladı. 21 bin dolara eseri alan kullanıcı ise mür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu.



NFT olarak sundugum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaslar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah Beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişililk kombine sahibi oldu. :) NFT works for me this way :) pic.twitter.com/ufHx00zO7C