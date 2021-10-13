Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı

Çizimlerinden oluşan NFT eserlerini açık artırma ile satışa sunan Cem Yılmaz, 000001KIZ isimli eserini 21 bin dolar, CYHEAD000001 RED ve CYHEAD000005 NAVY isimli diğer iki çizimini ise 3 bin 500 dolar karşılığında sattı.

Haberler 13.10.2021 - 10:33

Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı

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'ın 3 NFT'si alıcı buldu. Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

Yılmaz, ayrıca eserlerini alanlara gösterilerinden davetiye de vereceğini açıkladı. 21 bin dolara eseri alan kullanıcı ise mür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu.

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