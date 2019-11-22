Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2'nin afişi ve vizyon tarihi belli oldu (Emanet ve Deli)

Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinin yeni filmlerini seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. Emanet ve Deli’nin yer aldığı Karakomik Filmler 2, 17 Ocak’ta vizyona girecek. Ünlü komedyen iki ayrı rolle seyirci karşısına çıkacak.

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Cem Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri Kaçamak ve 2 Arada'yı 18 Ekim’de seyirciyle buluşturdu.  4 hafta 3 günde 697 bin 913 izleyiciye ulaşan filmler sonrası ünlü komedyen serinin üçüncü ve dördüncü filmlerini de tamamladı.

TEK BİLETLE 2 FİLM

Emanet ve Deli, 17 Ocak’ta 2 film birden konseptiyle vizyona girecek. Seyirci, iki filmi aynı seansta tek biletle izleyecek. 

BİROL'UN MACERASI

Cem Yılmaz’ın Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’la kamera karşısına geçtiği Emanet, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor.

TAKSİCİ GÜVEN'İN YAŞADIKLARI

Ünlü komedyenin başrolü Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy’la paylaştığı Deli ise taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor.

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AFİŞ YAYINLANDI

Cem Yılmaz’ın iki farklı karakterle seyirci karşısına çıkacağı Karakomik Filmler 2'nin afişi yayınlandı.

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