Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2'nin afişi ve vizyon tarihi belli oldu (Emanet ve Deli)

Cem Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri Kaçamak ve 2 Arada'yı 18 Ekim’de seyirciyle buluşturdu. 4 hafta 3 günde 697 bin 913 izleyiciye ulaşan filmler sonrası ünlü komedyen serinin üçüncü ve dördüncü filmlerini de tamamladı.

TEK BİLETLE 2 FİLM

Emanet ve Deli, 17 Ocak’ta 2 film birden konseptiyle vizyona girecek. Seyirci, iki filmi aynı seansta tek biletle izleyecek.

BİROL'UN MACERASI



Cem Yılmaz’ın Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’la kamera karşısına geçtiği Emanet, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor.



TAKSİCİ GÜVEN'İN YAŞADIKLARI



Ünlü komedyenin başrolü Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy’la paylaştığı Deli ise taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor.

Ozan Güven Instagram'dan "Mis gibi filmler, arkadaşlarım oynuyor ordan biliyorum" paylaşımı yaptı

AFİŞ YAYINLANDI



Cem Yılmaz’ın iki farklı karakterle seyirci karşısına çıkacağı Karakomik Filmler 2'nin afişi yayınlandı.