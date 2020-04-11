Cemal Reşit Rey’in arşivinden unutulmaz gösteriler puhutv’de

Geçtiğimiz günlerde kütüphanesine eklediği dans ve müzik gösterileri ile evde kaldığımız bugünlerde sanattan kopmamayı hedefleyen puhutv, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın unutulmaz arşivinden gösterileri müzikseverlerle buluşturdu.





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CRR Caz orkestrası konseri için şefleri Nail Yavuzoğlu "CRR Caz Orkestrası kendine özgün müzik yazısı ve tınısı, her biri enstrümanında virtüöz olan orkestra elemanları ile, ulusal ve uluslararası solistleri, sanatseverlerle buluşturmaya devam etmektedir. Orkestra 29 Aralık 2019 tarihinde verdiği "Yeni Yıla Merhaba" konserinde, caz müziği alanında Ülkemizin önemli solistlerinden İpek Dinç'le birlikte özgün beste ve caz standartlarını seslendirmiştir.. Bu konseri tüm Türkiye ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” yorumunu yaptı.





26 Kasım Çaykovski: Aydınlıktan Karanlığa gösterisi için de düşüncelerini “Büyük bestecinin yaşamı ve ölümü konusunda, Sovyetler Biiliği’nin yıkılmasıyla arşivlerin açılması ev bazı tabuların ortadan kalkması sonucunda yeni ipuçları ortaya çıktı. Cem Mansur, konser öncesi söyleşisinde Çaykovski’nin gençlik yıllarında yazdığı Keman Konçertosu’ndan, “Patetik” adıyla anılan son ve en muhteşem senfonisine geçen süreci, tarihsel ve müzikal çerçevesinde anlatıyor. Keman virtüozu Dmitry Sitkovetsky konçertoyu seslendiriyor. CRR Senfoni Orkestrası, 6ncı Senfonide romantik müziğin zirvesini tüm ustalığı ve duyarlılığıyla yansıtıyor” şeklinde ifade etti.



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