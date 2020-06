Çernobil'in yönetmeni The Last of Us'ın ilk bölümünü yönetecek

Yeni HBO dizisi The Last of Us’ın ilk bölümünün yönetimini, ödüllü dizi Çernobil'in (Chernobyl) yönetmeni Johan Renck üstlenecek.

Yaşanan bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir evrende, insanlığa panzehir olacak Ellie isimli genç bir kıza ve Ellie’yi hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel’un macerasına odaklanan The Last of Us, bilgisayar oyunundan ekrana uyarlanıyor.

19 Haziran’da yayınlanacak The Last of Us Part II ile hikayeyi devam ettirmeye hazırlanan oyunun televizyon uyarlamasının yaratıcılığını Craig Mazin ile birlikte, oyunun da yaratıcısı olan Neil Druckmann üstleniyor. Mazin ve Druckmann ikilisi ayrıca, dizinin uyarlama senaryosunu da birlikte kaleme alacaklar.



Dizinin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi.