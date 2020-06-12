Çernobil'in yönetmeni The Last of Us'ın ilk bölümünü yönetecek

Bilgisayar oyunu The Last of Us'ın dizi versiyonu için Çernobil'in (Chernobyl) yönetmeni devreye giriyor. Johan Renck, The Last of Us'ın ilk bölümünü yönetecek.

12.06.2020 - 17:26

Çernobil'in yönetmeni The Last of Us'ın ilk bölümünü yönetecek

ÇERNOBİL DİZİSİNE DAİR

14 dalda BAFTA adayı olan Çernobil (Chernobyl) dizisi hakkında bilinmesi gerekenler

14 dalda BAFTA adayı olan Çernobil (Chernobyl) dizisi hakkında bilinmesi gerekenler

Yeni HBO dizisi The Last of Us’ın ilk bölümünün yönetimini, ödüllü dizi Çernobil'in (Chernobyl) yönetmeni Johan Renck üstlenecek.

Yaşanan bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir evrende, insanlığa panzehir olacak Ellie isimli genç bir kıza ve Ellie’yi hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel’un macerasına odaklanan The Last of Us, bilgisayar oyunundan ekrana uyarlanıyor.

19 Haziran’da yayınlanacak The Last of Us Part II ile hikayeyi devam ettirmeye hazırlanan oyunun televizyon uyarlamasının yaratıcılığını Craig Mazin ile birlikte, oyunun da yaratıcısı olan Neil Druckmann üstleniyor. Mazin ve Druckmann ikilisi ayrıca, dizinin uyarlama senaryosunu da birlikte kaleme alacaklar.

Dizinin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...