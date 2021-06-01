Cillian Murphy, Batman rolünü nasıl kaptırdığını anlattı

Cillian Murphy, 2003'te Christopher Nolan'ın Kara Şövalye (Dark Knight) üçlemesinde Batman/Bruce Wayne'i oynamak için seçmelere katılan oyuncular arasında finalistlerden biriydi. Ünlü oyuncu rolü Christian Bale'e kaptırsa da seçmelerden eli boş dönmedi ve kötü karakter Scarecrow'u üstlendi. NME'nin haberine göre Murphy o dönemki deneyimine dair şu ifadeleri kullandı:

CHRISTIAN BALE ORTALIĞI PARAM PARÇA ETTİ

"Bu rolü almaya yakın olduğumu düşünmüyorum. Bana göre o dönemde bu role uygun tek aktör Christian Bale'di ve ortalığı paramparça etti. Yani benim için yalnızca bir deneyimdi ve sonra başka bir şeye dönüştü. Bu deneyim Scarecrow'u canlandırmaya ve Chris'le çalışmaya dönüştü. Bu yüzden o dönemi çok büyük bir sevgiyle hatırlıyorum ancak kendimde asla ama asla Bruce Wayne kumaşı olduğunu düşünmedim."



Oyuncu verdiği röportajda Peaky Blinders dizisinin senaristi Steven Knight'ı överek "Bugün yaşayan en iyi senaristlerden biri" diye niteledi.