Cimilli İbo hayatını kaybetti (Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo kimdir?)

Geçtiğimiz yıl corona virüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Birkaç ay sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.



Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Aslen Rizeli olan İbrahim Özer, 12 Mayıs 1972'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe gönül veren Özer, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için sık sık İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti.



İbrahim Özer, müzik sevgisi nedeniyle liseyi bitirmeyerek eğitimini yarıda bıraktı.



Renkli kişiliği ve yorumladığı şarkılarla ilgi gören Cimilli İbo, "Sibelim", "Cayır Cayır Yanayi", "Kakara Kikiri", "Şakacı", "Oyna", "Hasretim Hepinize", "Sevdalı" ve "Yalan Dünya Boş" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda çalışmaya imza attı, bir dönem "İnadım İnat" adlı dizide rol aldı.