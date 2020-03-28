Çin'de sinemalar tekrar kapandı

Sinemanın normalleşme sürecine girdiği Çin'de sinema salonları yeniden kapatıldı. Geçen haftadan bu yana yaklaşık 500 salonun yeniden gösterimlere açıldığı, bugün itibarıyla Şanghay'da da 200 sinemanın seyirci kabul etmeye başladığı ülkede, Ulusal Sinema Bürosu'nun aldığı kararla ülke genelinde tüm sinemalar tekrardan süresiz bir şekilde kapatıldı.

NEDEN DIŞ KAYNAKLI VAKALAR



Deadline'ın haberine göre yapılan açıklamada kararın gerekçeleri belirtilmezken, ülkede bir süre sonra ilk defa yerel bulaşıcılığın rol oynadığı vaka görülmesi ve sadece dün yurt dışı kaynaklı 53 yeni vakanın tespit edilmesinin bu kararda etmen olabileceği not düşülüyor.

TEKRAR GÖSTERİMLERİ PLANLANDI

Ülkede normalleşme sürecindeki sinemalara seyirciyi çekebilmek adına Harry Potter, Avatar, Avengers gibi Hollywood filmlerinin yanı sıra popüler yerli filmlerin de nisan ayında tekrar gösterime sokulması planlanıyordu.



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