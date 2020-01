Çizgi karakter Bambi sinemaya uyarlanıyor

Walt Disney’in 1942 yapımı çizgi filmi Bambi, beyazperdeye uyarlanıyor. Senaristler Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) ve Lindsey Beer (Sierra Burgess is a Loser) senaryoyu birlikte yazacak.



Filmde, Disney'in The Jungle Book ve Aslan Kral (The Lion King) adlı versiyonlarında kullanılan photo-realistic CGI tekniği kullanılacak. Bir avcının ellerinden annesinin ölümünü yaşayan ve bu durumla başa çıkmadan önce bir tavşan ve kokarca ile arkadaş olan geyik yavrusu Bambi'nin hikayesi, modern bir şekilde beyaz perdeye uyarlanacak.



Disney’in gelecek planları arasında Lilo and Stitch, The Hunchback of Notre Dame ve Peter Pan uyarlamaları da var.