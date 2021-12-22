Claire Foy: İlişki sahnesi çekmek sömürülmüş hissettiriyor

The Crown dizisinde canlandırdığı Kraliçe Elizabeth karakteriyle dünya çapında ün kazanan İngiliz oyuncu Claire Foy, yeni dizisi A Very British Scandal’daki cinsel ilişki sahnelerini çekmenin kendisine sömürülmüş gibi hissettirdiğini itiraf etti.



37 yaşındaki oyuncu, yeni dizisinin tanıtımı için BBC Radio 4’e verdiği röportajda, seks sahnesi çekmenin zorluklarına değindi. Foy, “Bu çok zor bir iş, çünkü bir kadınken ekranda sahte bir cinsel ilişki performansı sergilemek, basitçe kendini sömürülmüş hissetmene neden oluyor” dedi.



“Başına gelecek en zalimce şey. Kendini korunmasız hissediyorsun” diyen Foy, “Herkes aksini hissettirmeye çalışabilir ancak maalesef gerçek bu” ifadesini kullandı.



“Ancak bu işin içinde olmayı çok istedim” diyen ünlü oyuncu, “Feminen bir sahne olmasını istedim, sinema ekranlarında görülen korkunç doruğa ulaştıran seks sahnelerinden biri olmasını istemedim” diye ekledi.



Foy ile birlikte Paul Bettany’nin başrolleri paylaştığı A Very British dizisi, Dük ve Düşes Argyll’in kamuoyuna yansıyan boşanmalarına odaklanıyor.



Önümüzdeki günlerde BBC’de yayınlanacak olan dizi, 2022’de de Amazon’da yayına girecek.

CLAİRE FOY, THE CROWN DİZİSİYLE ÜNLENDİ