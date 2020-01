Clint Eastwood: Emeklilik planım yok

ABD’li efsane oyuncu Clint Eastwood (89) önümüzdeki günlerde yeni filmler çekmeye hazırlanıyor. Dailymail'in haberine göre son olarak 2019’da Richard Jewell’i çeken Eastwood, elinde iyi senaryolar bulunduğunu ve çekmek istediğini belirtti.

"HEVESİMİ ALIYORUM"

Emekliliğin planları arasında olmadığını belirten Eastwood "Film çekmeyi seviyorum. Para kazandığınız bir işiniz olması güzel. Filmlerde oynamayı seviyorum, film yönetmeyi de seviyorum. Yönetmenliğe insanlar 'Yeter artık seni izlediğimiz' diyeceklerini tahmin ettiğim için geçtim. Ara sıra kendi filmlerimde oynuyorum ve hevesimi alıyorum” dedi.



"O PARÇOYU SAKLIYORUM"

Eli Wallach ile İyi, Kötü ve Çirkin setinde olan Clint Eastwood'un bahsettiği panço

Clint Eastwood 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly) filminde kullandığı ikonik panço hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. İnsanın oyunculukla ilgili çok davranabildiğini belirten Eastwood battaniyeye benzeyen pançoyu bir cam kutunun içinde sakladığını ve hiç yıkamadığını söyledi.