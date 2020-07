Corona virüs hakkında mini dizi geliyor

HBO ve Adam McKay, corona virüs hakkında bir mini dizi geliştiriyor. Bu yılın başlarında, Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü bir pandemi olarak ilan etti ve dünyadaki insanların saldırgan virüse karşı ek önlemler almasına neden oldu. Covid-19 endişeleri arasında, sinema salonları ve restoranlar kapandı ve film - TV prodüksiyonları dünya çapında eşit derecede durdu. Hükümetler yavaş yavaş kilitleme emirlerini kaldırıyor ve halkı bir salgının ortasında günlük faaliyetlere nasıl devam edecekleri konusunda eğitmeye çalışıyor. Bir Covid-19 aşısının piyasalara çıkacağı gün büyük bir umutla beklenirken, Hollywood'un en yetenekli sinemacılarından Adam McKay, aşı sürecini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.



Beyazperde'nin haberine göre McKay, The First Shot'ı bir mini diziye uyarlamak için HBO ile ortaklık kurdu. Geçen yıl, McKay ve HBO, Succession çalışmaları sonrasında beş yıllık ilk bakış anlaşması imzaladı. Ünlü gazeteci Brendan Borrell tarafından kaleme alınan The First Shot, küresel bir corona virüs aşısı avına odaklanan yeni bir kurgusal roman. The First Shot, her şeyi riske atan şirketleri ve bireyleri, aşının dayandığı bilim, politika ve güvenlikle ilgili zorlukları araştırıyor.



Borrell daha önce National Geographic, Science Magazine ve Wired'da corona virüs pandemisi üzerine araştırmalar yayınladı. Şu anda, corona virüs pandemisi ve başarılı bir aşı halkın gelecek planlarının en büyük umudu. McKay’in kurgusal olmayan olayları, Vice ve The Big Short gibi stilize ve lezzetli bir eğlence parçasına dönüştürme konusundaki ustalığı düşünüldüğünde, Borrell’in çalışmaları McKay’ın ellerinde çok başarılı olabilir. Bir corona virüs aşısının sıcak konusunu ele alan ve gerçek raporlarla beslenen McKay’in mini corona virüs serisi HBO'nun önemli projelerinden biri.