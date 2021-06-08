Cruella 2 ve Sessiz Bir Yer 3 geliyor

ABD'de başarılı gişe performansıyla salgın gölgesinde açılan sinema salonlarına nefes olan Cruella ile Sessiz Bir Yer 2'nin devam filmleri geliyor.



Emma Stone'un başrolünde yer aldığı Cruella'nın devam hikâyesi için Disney tarafından yeşil ışık yakıldı. Yönetmen Craig Gillespie ile senarist Tony McNamara'nın ikinci filmde de yer alması beklenirken, Emma Stone'un Cruella De Vil karakterine geri dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazamandı.



Sessiz Bir Yer 2'nin bu performansı sonrası daha önce duyurulan ve yine aynı evrende geçecek olan yeni filmin hazırlıklarına hız verildi. İlk iki filme imza atan John Krasinski'nin bir hikâyesinden uyarlanacak olan ve ilk iki filmin doğrudan devamı olmaktansa bir spin-off projesi olarak yaklaşılan film, 31 Mart 2023'te gösterime girecek.

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