Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

Açıldığı günden beri tüm temsilleri yoğun ilgi gören ve her etkinliği kapalı gişe sergilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sanatseverlerle buluşturacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 14:33

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14 Kasım'da AKM'de saat 20.00'de verecek.

Can Okan'ın şefliğini üstlendiği konserde orkestraya, dünyaca tanınmış Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev eşlik edecek. Usta sanatçı, sadece balalayka virtüözü değil, ünlü bir müzikolog olarak da birçok kitap ve makale kaleme aldı.

Yaklaşık 150 yılı aşkın geçmişiyle Cumhuriyet tarihine adını yazdıran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bugüne kadar yüzlerce konsere imza atı.

Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.

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