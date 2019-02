İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dominic West: Yeni James Bond bir trans birey olmalı

The Playlist'in haberine göre, Bond 25'ın senaryosu beğenilmediği için yeniden yazılıyor. Neil Purvis ve Robert Wade'in filmin senaryosunu yeniden yazmak üzere Scott Z. Burns'ün ekibe alındı.



Nisan ayı içerisinde çekimlerine başlanacak olan Bond 25'un yapımcıları tarafından Scott Z. Burns'e dört haftalık bir çalışma için ödeme yapıldığı da iddialar arasında. Blockbuster gişe filmi olan ajanlık temalı The Bourne Ultimatom filminin de senaryosunu kaleme alan Burns'ün ayrıca Side Effects, Contagion, Unbelievable, The Mercy gibi filmlerin senaryosunda imzası bulunuyor.



Filmin 8 Nisan 2020 yılında vizyona girmesi planlanıyor.