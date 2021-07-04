Danielle de Niese düşük yaptıktan sonra sahneye çıktı

Avustralyalı sanatçı Danielle de Niese, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Opera House’da La boheme operasında sahneye çıkmadan önce bebeğini düşürdüğünü açıkladı. 41 yaşındaki soprano, eserin açılış gecesinde sahneye çıkmadan 18 saat önce sancısı nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi. Hastanede düşük yaptığını öğrenen sanatçı, dış gebelik yaşadığının anlaşıldığını açıkladı.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİM"



Niese, “Yetkililer sahneye çıkmayabileceğimi söyledi. O anda çok sevildiğimi hissettim. Ama bir sanatçı olarak tabii ki sahneye çıktım. Bana sahneye çıkmamamı emretselerdi kendimi dışlanmış ve ceza veriliyormuş gibi hissederdim” dedi.

ARKADAŞLARINDAN GİZLERİ



İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından yazılan 2 saat 25 dakikalık La boheme’in ikinci ve üçüncü perdelerinde rol alan Niese, ilaç almasına rağmen sancıları nedeniyle sahnede çok zor anlar yaşadığını da belirtti. Niese arkadaşlarından düşük yaptığını gizlerken performansı büyük alkış aldı.

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