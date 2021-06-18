David Bowie tablosu 18 bin dolara satışta

2016’da 69 yaşındayken ölen ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie’nin 1995 - 1997 yılları arasında yaptığı Dead Heads (Ölü Kafalar) adlı 47 resimlik seriden bir tablosu, Kanada’da satışa çıkıyor. 24 Haziran’a kadar Toronto’daki Cowley Abbott Fine Art müzayede evi tarafından çevrimiçi bir açık artırmada satılacak olan resmin 18 bin dolara (155 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.



Tabloyu satışa çıkaran ve kimliğini gizleyen kişinin, eseri geçen yaz David Bowie tarafından yapıldığı bilinmezken 5 dolara (43 TL) aldığı belirtildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

1976’da müziğin yanı sıra resimle ilgilenmeye başlayan rock yıldızının yaptığı tablolar büyük ilgi görmüştü.

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