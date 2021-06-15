Kurt Cobain'in çizimi 281 bin dolara satıldı

Efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in kendisini resmettiği çizim açık artırmada 281 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) satıldı.

15.06.2021 - 11:31

Kurt Cobain'in çizimi 281 bin dolara satıldı

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Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, 1992’de gerçekleştirdiği dünya turnesi sırasında Singapur'daki TNT Music Centre müzik stüdyosunda kendisini resmetti. Cobain, Kurdt Kobain Rock Star isimli çizimin üstünde "Nasıl çalacağımı bilmiyorum ve umurumda değil!" yazdı.

SERBEST FOTOĞRAFÇIYA VERDİ

Independent Türkçe'nin habarine göre Kurt Cobain'in turnede grupla birlikte çalışan serbest fotoğrafçı Jacque Chong'a verdiği çizim geçtiğimi gün Julien's Auctions tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Eser, 281 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

ABD'li müzik efsanesinin 1993'te çekilen fotoğrafları da kısa süre önce NFT yoluyla açık artırmaya çıkarılmıştı. Sanatçının ölümünden önce çekilen fotoğraf koleksiyonunda 104 parçanın yer aldığı aktarılmıştı.

ÖLÜMÜNÜN 27. YIL DÖNÜMÜ

Cobain 5 Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu. 27 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyenin bu yıl ölümünün 27. yıldönümü.

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