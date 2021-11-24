Dayı: Bir Adamın Hikayesi için geri sayım: Fragman yayınlandı

Merakla beklenen, Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin fragmanı yayınlandı. Film 10 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Haberler 24.11.2021 - 11:59

Dayı: Bir Adamın Hikayesi için geri sayım: Fragman yayınlandı

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Başrolünde Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket ,Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu, Ümit Çırak ve Timur Ölkebaş gibi oyuncu kadrosuna sahip Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi 10 Aralık'ta vizyonda olacak.

Ubay Yapım ve Zyef Film’in ortak yapımı olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi fragmanı merak uyandırdı.

KONUSU

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır.

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