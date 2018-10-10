Usta oyuncu Derya Alabora’nın tek kişilik yeni komedi oyunu Efsane Kadın, İstanbul prömiyerini 18 Ekim Perşembe akşamı 20.30’da Baba Sahne’de gerçekleştirecek. Ezop Sahne prodüksiyonu Efsane Kadın, küllerinden yeniden doğmuş bir kadının hikayesini ele alıyor.



Derya Alabora’nın, söylediği şarkılarla renklendirdiği tek kişilik komedi oyunu Efsane Kadın, “Bir kadını gerçekten efsane yapan nedir?” sorusunun izini sürüyor.



80’li ve 90’lı yılların “Kızıl Bomba” olarak tanınan sahne ve sinema yıldızı Efsane Pars, kaldığı otel odasında vurulmuş halde bulunur. İntihar mı etmiştir yoksa biricik köpeği Fondip’i de alarak kaçan genç sevgilisi tarafından vurulmuş mudur? Ülkenin bütün sabah programları Efsane ile çalkalanır. Onlar Efsane’yi kendi bildikleri gibi tartışırken seyirciler, her şeyini erkekler, aşk ve şöhret için feda etmiş bir kadının en renkli, en eğlenceli ve en derin hatıralarına doğru bir yolculuğa çıkıyor.



Ali Kemal Güven’in yazdığı, Naz Erayda’nın yönettiği Efsane Kadın oyununun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer’in imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğünü Cumhur Bakışkan’ın yaptığı oyunun yönetmen yardımcıları ise Ezop Sahne’nin kurucuları Hande Selen Canar ve Gizem Ertürk.