Disney’den Star Wars ve Marvel temalı maskeler

Disney, ABD’de Star Wars, Marvel ve Pixar evrenlerinin ünlü karakterlerinden ilham almış, tıbbi olmayan yüz maskelerini piyasaya sürüyor.



Maskeler, Star Wars’tan R2D2 ve Baby Yoda, Marvel’dan Avengers üyeleri, Karlar Ülkesi’nden (Frozen) Anna ve Elsa, Oyuncak Hikayesi’nden (Toy Story) ise Woody ve Buzz Lightyear karakterlerinden ilham aldı.



4’lü paketler halinde satılan ve fiyatı 19,99 dolar (yaklaşık 140 TL) olan maskeler için Disney’in online mağazasında ön sipariş verilebiliyor.



Şirket bir milyon Star Wars ve Marvel temalı maskeyi ve satışlardan elde edilen bir milyon doları yardım kuruluşlarına bağışlayacak.