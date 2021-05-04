Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivali'ne tam destek

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'nin katkıları, aynı zamanda Eğil ve Sur Belediyesi'nin de destek verdiği 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'ne sivil toplum kuruluşları da sahip çıktı. Pandemi koşullarına göre organizasyonu planlayan Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği yönetimi, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralını tam uygulayacak.



FESTİVALE REKOR SAYIDA BAŞVURU YAPILDI



Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelenirken, ancak on-line devam edilen başvurularda çok sayıda başvuru alındı. Başvuruların bin 266’sı uluslararası gösterim, 587’si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden oldu.



30 FİLMİN GÖSTERİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Etkinlikte, 30 filmin gösteriminin yapılacağı, 14 kategoride ödül verileceği belirtildi. 1-4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan festival kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 10’u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösterimi yapılacak. Festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni olmak üzere toplamda 14 dalda ödül verilecek.



FİNALE KALAN FİLMLER AÇIKLANDI

Belgesel ve kurmaca film dalında ön jüri üyeliğini Zehra Yiğit, Zehra Karadağ, Hayri Çölaşan, Aslı Bankoğlu, Berfin Demirat ve Kaan Yılmaz’ın yaptığı değerlendirmede ulusal kısa film belgesel finalistleri, Arjin Civan Şahin - Uzaklarda, Batuhan Kurt - Kurbağa Avcıları, Bekir Ata ve Adnan Yaşar - Boşver Diyarbakır, Fatih Ertekin - Yaylacı, Haydar Demirtaş - Ayak İzi, Turgay Kural - Ada, Osman Çakır - Acil Çırak Aranıyor, Tolunay Tekmek - Pembe Kimlik, Uğur Ersöz ve Oğuzhan Yıldız - Uçan Adam, Volkan Güney Eker - Bıraktığın Yerden filmi oldu.



Ulusal kısa film kurmaca finalistleri ise Gökalp Gönen Avarya, Hatice Aşkın App, Kasım Ördek Yağmur Olup Şehre Düşüyorum, Murat Çetinkaya Sonsuz, Mehmet Parmaksız Hepsi, Yılmaz Özdil Ağır Yük, Necdet Yiğit Karanlık, Ömer Ferhat Özmen Karganın Aşınan Gagası, Ramazan Kılıç Servis, Yusuf Akbal’ın ise Kabak filmi oldu.