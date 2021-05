Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor.



Google bu özel gün için yaptığı çalışmada, aramaya Star Wars Günü yazınca filmlerden karakterleri sayfasına taşıdı.



4 MAYIS GÜNÜ STAR WARS GÜNÜ



Filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla 4 Mayıs seçildi.

