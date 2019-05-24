UltrAslan’ın kurucularından olan ünlü Dj Suat Ateşdağlı, yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenecek olan Galatasaray’ın 22. şampiyonluk gala gecesinde sahneye çıkacak.
Saat 19.05’te başlayacak olan organizasyonda çalacak olan Ateşdağlı, “Benim üç aşkım; oğlum, mesleğim ve Galatasaray” dedi.
Dj Suat Ateşdağlı Galatasaray için sahneye çıkıyor
Sanat
Ünlü Dj Suat Ateşdağlı yarın akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak.
UltrAslan’ın kurucularından olan ünlü Dj Suat Ateşdağlı, yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenecek olan Galatasaray’ın 22. şampiyonluk gala gecesinde sahneye çıkacak.