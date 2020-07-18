Doğanın içinde tiyatro

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 7’den 77’ye her yaştan insana yönelik sahnelediği oyunları açık alana taşıyor. Corona virüs salgını sebebiyle salonlardan çıkan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, “Nilüfer Kent Tiyatrosu Açıkhavada” etkinlikleriyle sanatseverlere açık alanda tiyatro şöleni yaşatıyor.

Ağustos ayı sonuna kadar biri çocuk 5’i yetişkin olmak üzere toplam 6 oyunu, sanatseverlerle kentin çeşitli mahallelerinde buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, perdeyi Ekim Sanat Atölyesi iş birliğiyle hazırlanan “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı çocuk oyunuyla açtı.

Virginia Woolf’un yazdığı, Ferhan Petek ve Hamza Berber’in oyunlaştırdığı ve yönetmenliğini de Mine Çerçi’nin üstlendiği “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun, Balat Atatürk Ormanı’ndaki İzci Evi önünde ücretsiz olarak sahnelendi.

Ücretsiz sahnelenen “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun, 24 Temmuz Cuma ve 7-14-21-29 Ağustos tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda, 21 Temmuz Salı ve 4-11-18-25- Ağustos tarihlerinde de kentin kırsal mahallelerinde sahnelenmeye devam edecek.



22 Temmuz Salı günü “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” adlı oyunu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahneleyecek olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, usta oyuncuların rol aldığı oyunları da Nilüferli sanatseverlerle buluşturacak. Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı “Übü Hep Übü” adlı oyun 25 Temmuz Cumartesi günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede izleyiciyle buluşacak. Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan’ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun “Bir Garip Orhan Veli” 12 Ağustos Çarşamba günü, Levent Üzümcü’nün rol aldığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu 19 Ağustos Çarşamba günü ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı “Shirly” adlı oyun da 26 Ağustos Çarşamba günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede Nilüferli tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.