Double Portrait sergisi açıldı

Cemre Yeşil'in Millİ Reasürans Sanat Galerisi'ndeki sergisi için hazırlanan yayının metni Ahu Antmen tarafından kaleme alındı. Bunun yanı sıra, Filbooks tarafından Double Portrait başlıklı bir fotoğraf-metin kitabı daha yayımlandı. Sergiyi ziyaret edenler, sergi mekânında bu sanatçı kitabını da görme imkanı bulacaklar. Cemre Yeşil’in Double Portrait işi imgelerde ve sözcüklerde vücut bulmuş bir tahayyül. Aşk ve doğumla gelen neşe ve keder; kaybetme korkusu, kimlik, çocukluk, annelik, bellek; portre geleneği ve fotoğrafın psikolojik veçhesinin sorgulandığı kişisel bir yolculuğun arşivi.



Sergi, cinsiyetle ilgili toplumsal normlardan bağımsız olarak kucaklamanın ve kucaklanmanın anlamını aramaya ve hatırlamaya davet ediyor. Double Portrait, anne-çocuk ilişkisinin farklı mercekler aracılığıyla gerçek zamanlı bir gözlem sistemine dönüştüğü 9 yıllık bir araştırma sürecinin kaydı.



Ahu Antmen bu sergiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Double Portait kendi kişisel arşivlerimiz aracılığıyla benliğimize ve kimliğimize dair sorular doğuran görsel çeşitlemelerle dolu. Kimiz biz? Olduğumuz kişiye ne zaman dönüşüyoruz? Nasıl tuttular, kucakladılar bizi? Fotoğraflar gerçekten bizi anlatabilir mi?”



Anne-çocuk ilişkisine dair imgelerin sanat, popüler kültür ve gündelik hayat alanlarında dikkat çekecek ölçüde klişeleştirildiği bir kültürde, Cemre Yeşil’in kültürel unsurları yeniden ele almayı denediği bu mahrem kareler, çok daha saf, ham, doğal bir ifade haline ulaşıyor. Bu sergi anne-çocuk ilişkisinin karmaşıklığına ve katmanlılığına dair bir atlas. Herkesin annesini kaybettiği ya da kaybedeceği, hatırlamak ya da hayal bile etmek istemediği güne dair görsel bir tepki.

Double Portrait, kucaklanmaya dair hepimizin duygusal olarak aşina olduğu ama kolay kolay tarif edemediği hislerle ilgili; sahip olduğumuzda anladığımız, hissettiğimizde idrak ettiğimiz, yokluğunu fark ettiğimiz; biri bizi tuttuğunda ona taşıdığımız, tutmadığında da yine ona taşıdığımız bir hâl.

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