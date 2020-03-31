Dua Lipa'dan yeni albüm: Future Nostalgia

Dua Lipa yeni albümü Future Nostalgia'yı yayınladı. Genç şarkıcının yeni albümü müzikseverleri dönemsel bir dans pistine davet ediyor.



Nisan ayında çıkması planlanan Future Nostalgia, hem albümün internete sızması hem de Covid-19 salgını nedeniyle iki hafta erken müzikseverlerle buluştu.



Albümle birlikte duyurulan ve nisan sonu olarak öngörülen dünya turnesi ise ileriki bir tarihe ertelendi.

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa yeni albümü Future Nostalgia ile müzik listelerindeki yerini aldı.

DUA LIPA'DAN HALAYLI KUTLAMA

