Dune 2'ye resmi onay verildi

Geçen hafta vizyona girmesinin ardından toplamda 223 milyon dolar hasılat elde eden Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin devamı gelecek.

Filmin ana yapımcısı Legendary Entertainment, yaptığı açıklamayla Dune serüveninin devam edeceğini duyurdu. Şu an için Dune: Part Two adıyla anılan filmin 20 Ekim 2023 tarihinde gösterime gireceği de sinemaseverlerle paylaşıldı.

Hikayesine kaldığı yerden devam edecek olan filmi yine Denis Villeneuve yönetecek.

Filmde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista ve Javier Bardem'in rollerini devam ettireceği düşünülürken, oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Avrupa’da geçen ay vizyona giren, ancak resmi olarak HBO Max ve sinemalara eş zamanlı olarak 22 Ekim tarihinde gelen Dune'ın ikinci filmi için bu durum değişecek gibi gözüküyor. Çünkü Warner Bros. artık filmlerini eş zamanlı olarak sinemalarda ve HBO Max üzerinden yayınlamayacağını açıklamıştı.

Firma, sinemalara öncelik vererek yeni filmlerini öncelikle sinemalarda 45 gün süreyle yayınlayacak ve ardından HBO Max’e getirecek. İkinci Dune filmi için de durumun bu şekilde olacağı açıklandı.