Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya’ya geldi. Bela Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, dün ilk kez usta yönetmenle buluştu.

Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı proje geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfine çıktı. Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.



BELA TARR KİMDİR



1955 Macaristan doğumlu Bela Tarr, kariyerine 1970’li yılların ortasında başladı. İlk uzun metraj filmi olan Family Nest'i 1979 yılında çekti. Kariyerinin başlarında "cinema verite" akımının etkisiyle filmler üreten Tarr, daha sonra pesimistik ve kara komedi odaklı bir tarza geçti.



1984’te çektiği Almanac of Fall hariç tüm filmlerini monokrom çeken Tarr, plan sekanslarıyla ünlüdür. Bela Tarr’ın 1994’te yönettiği Satan's Tango çeşitli eleştirmenler tarafından tarihin en iyi filmleri arasında gösterilmektedir

2007’de çektiği The Man from London ile Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan Tarr, 2011 yapımı The Turin Horse ile de Berlin’de Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülü kazandı. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde Jüri başkanlıkları yaptı, 2013’te ise yönetmenliği bırakarak film yönetmenliğine yönelik eğitimler vermeye başladı. Saraybosna’da film.factory adında kendi film okulunu kuran Tarr, yeni nesil yönetmenlere öncülük ediyor.