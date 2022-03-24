67 milyon yıllık dinazor fosili 'Stan' 31.8 milyon dolar değeriyle dünyanın en pahalı fosili unvanını taşıyor. Anonim bir alıcıya satılan fosil, Abu Dabi'deki yeni adresine taşınıyor. 31.8 milyon dolar satış fiyatıyla ‘dünyanın en pahalı fosili’ unvanını taşıyan dinazor fosili, Abu Dabi’deki yeni doğa tarihi müzesine taşınıyor.Christie’s müzayede evinde satışa sunulan ‘Stan’ isimli Tyrannosaurus Rex fosili, 2020 yılında anonim bir alıcıya satılmıştı. 31.8 milyon dolar satış fiyatıyla bir rekora imza atan gizli alıcının kimliği ise açıklanmamıştı.National Geographic, bazı kayıtlara ulaşarak gizli alıcının fosili New York'tan Abu Dabi'ye transfer ettiğini açığa çıkardı. Bugüne kadar bir müzayede de satılan en pahalı fosil örneği olan ‘Stan’, artık Abu Dabi’deki yeni doğa tarihi müzesinde sergilenecek.'Stan' fosilinin rekor satışı, 1997 yılında satışa sunulan ‘Sue’ lakaplı dinazor fosilinin 8.4 milyon dolarlık satış rekorunu kırmıştı.