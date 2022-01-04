Düzce'de antik kentin orkestra zeminine ulaşıldı

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin katkıları ile Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında daha önce birçok tarihi eser çıkarken, bu sefer tiyatro bölümü ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Tiyatro bölümünün orkestra zemini, kazı çalışmaları sonrasında bulundu. Arkeologlar tarafından titizlikle yapılan çalışma ile orkestra zemininin tamamının, ilerleyen günlerde açılması bekleniyor.