Düzce'de antik kentin orkestra zeminine ulaşıldı

Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmaları devam eden Prusias ad Hypium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında tiyatro bölümünün orkestra zeminine ulaşıldı.

Haberler - İHA 04.01.2022 - 11:06

Düzce'de antik kentin orkestra zeminine ulaşıldı

İlişkili Haberler

Haftanın Filmleri (31 Aralık 2021)

Haftanın Filmleri (31 Aralık 2021)

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde

Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin katkıları ile Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında daha önce birçok tarihi eser çıkarken, bu sefer tiyatro bölümü ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Tiyatro bölümünün orkestra zemini, kazı çalışmaları sonrasında bulundu. Arkeologlar tarafından titizlikle yapılan çalışma ile orkestra zemininin tamamının, ilerleyen günlerde açılması bekleniyor.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...