Ed Sheeran’a intihal suçlamasında yeni gelişme

2018 yılında Ed Sheeran'a, Amerikalı R&B ve Soul müzik sanatçısı Marvin Gaye'nin Let's Get It On parçasından alıntı yaptığı gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters’ta yer alan habere, yargıç İngiliz müzisyen ve söz yazarının ,1973 yılına ait eserden alıntı yaptığına dair suçlamaları içeren üç davadan birini düşürmedi.

100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Gaye'nin şarkısının kopya hakkının üçte birine sahip Structured Asset Sales şirketi tarafından açılan davada, Sheeran'ın, parçadan izinsiz alıntı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar tazminat ödemesi isteniyor.



Sheeran’ın müzik listelerinde bir numara olan Thinking Out Loud şarkısında, Gaye’nin parçasının melodi, ritim, davul, bas, koro, tempo açısından bazı bölümlerin kullandığı savunuluyor.



