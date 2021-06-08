Ed Sheeran'dan TikTok konseri

Dünyaca ünlü sanatçı Ed Sheeran, eski futbolcu David Beckham'la paylaştığı bir TikTok videosunda TikTok UEFA EURO 2020 Show’da yer alacağını duyurdu. Ed Sheeran’ın resmi TikTok hesabı @edsheeran üzerinden yayınlanacak konser, 25 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00’te Sheeran’ın Ipswich Town'daki Portman Road'daki evinde gerçekleşecek. Ed Sheeran, konserde, yakında çıkacak yeni şarkısının yanı sıra en sevilen şarkılarını da seslendirecek.

25 Haziran’daki performansı kaçıran izleyiciler 26 Haziran saat 12.00, 27 Haziran saat 15.00 ve 9 Temmuz saat 22.00 tarihlerinde tekrar izleyebilecek.



Konser için heyecanlı olduğunu söyleyen Ed Sheeran, “TikTok'un UEFA EURO 2020 Show'unda Portman Road'dan canlı performans sergilemek için sabırsızlanıyorum. Hayranlarımın sevdiği şarkıların yanı sıra yeni şarkımı da ilk defa söylemek için dört gözle bekliyorum. 25 Haziran'da görüşmek üzere” dedi.

