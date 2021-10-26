Edirne'nin 'altın üçgeni' müzeleriyle değerlenecek

Osmanlı'ya başkentlik yapmanın bakiyesini günümüze taşıyan Edirne, geçmişten kalan ecdat yadigarı emanetlerini geleceğe aktaran anıt kentlerin başında geliyor.



Kuş bakışı inşa edildikleri yerler bakımından topluca bir üçgeni andıran üç selatin caminin bulunduğu kent merkezindeki alan, çokça ziyaretçi alması açısından 'altın üçgen' olarak adlandırılıyor.



Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camiler, birbirlerine yakınlıkları ve özellikleriyle ziyaretçileri kendisine çekiyor.



Mimar Sinan'ın sanatının zirvesi Selimiye Camisi ile Osmanlı mimarisinde ilklerin denendiği Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ilgi çeken Eski Cami inanç turizmi açısından büyük önem taşıyor.



HEM İNANÇ HEM KÜLTÜR TURİZMİNİN ÇEKİM ALANI OLACAK

İnanç turizminin önemli mabetlerini barındıran bölge, kültürel turizm açısından da geliştirilmeye devam ediliyor.



Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla 'altın üçgen'de Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, Fatih Müzesi olarak düzenlenerek mayıs ayında açıldı.



Yine Saatli Medrese yanındaki Peykler Medresesi'nin de müzeye dönüştürme çalışmaları sürüyor.



Restorasyonu süren medrese, Sinan Eserleri Müzesi olarak bu yıl açılacak.



Kıymetli eserleri nitelemek için "altın" dizilişlerini betimlemek amacıyla "üçgen" olarak anılan bölge, gelecek günlerde inanç turizmi yanında kültür turizminin de çekim alanı olacak.