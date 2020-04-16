Ediz Hun: Hayata yeniden gelsem bilim adamı olmak isterdim

Usta sanatçı Ediz Hun, "Siz iki üniversiteyi bitirmiş bir akademisyensiniz. Diş hekimliği, çevre bilimleri-biyoloji ve ekoloji ve oyunculuk üzerine dersler veriyorsunuz üniversitelerde. Aynı zamanda sanatçısınız, bir dönem siyasete de bulaştınız ve bunun yanısıra yazarsınız. Ediz Hun olarak hayatınızda tüm bunların içinde farklılıkları, doluluğu ve yaşanmışlığı ile size anlamlı gelen bir sıralamanız var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:



"Yapmadığım iş kalmadı. Yaradanın bir lütfudur. 1963’te bu sinema camiasına girdim ve deneyimim olmamasına rağmen hemen başrol verdiler ve onu başarmaya çalıştım. Esasen sinema sanatçısıyım ama bana deseler ki 'Hayat senin için tamamlandıktan sonra tekrar ne olmak isterdin?' Bilim adamı olmak isterdim. Bilimsel çalışmalar, laboratuvar çalışmaları beni çok cezbeder. Dünyada daha çözülememiş birçok sorun var. Mesela bu çıkan koronavirüsün aşısını hala bulamadılar. Ben zaten biyokimya okudum ve üniversitede ekoloji dersi veriyorum. Sanat çok güzel, çok çalışmak gerekiyor. Bu tiyatroda benim başarılı olup olmadığımı söylemem benim mümkün değil. Bunu takdir edecek olan seyirciler. İzleyicilerin kanaati önemli. Ben kendi kanaatimi kendi egom doğrultusunda kendimin olumlu bakışına doğru yöneltebilirim. Ben çok çalıştım. 24 saatin 7 saatini uykuyla çıkarın, geri kalan 17 saatin 2 saatini yemek vs. çıkarın 15 saatini çalışmakla geçirdim. Eşime, 'Berna beni unut, bazen çay, kek getir, ben çalışacağım beni unut.' dedim. Büyükada'da da evim var benim. Motorla adaya giderken dahi o teksti çalıştım. Çalışmayla olur. Ülkelerin kalkınması da çalışmayla olur. Tembellik geriye sardırır sonra da geriye götürür. Üniversitedeyim. Her sene bir zafiyet görüyorum. Açık söylüyorum, zayıflama var. Ailelere de söylüyorum. Çalışmazsan olmaz. Beyin alıyor onu."

79 yaşındaki Hun, "Felsefeye meraklı mıydınız annenizden dolayı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Çok meraklıydım. Felsefe, mantık, sosyoloji, psikoloji, biyoloji, benim en çok meraklı olduğum bilim dalları. Bir hayatım olursa başka bir bedende bilim adamı olmak beni çok mutlu eder."