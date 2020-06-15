Efes Antik Kenti'ne 650 ziyaretçi kotası

Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'ni, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında anlık en fazla 650 kişinin ziyaret edebileceği açıklandı.



Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde corona virüs kapsamında alınması gerekli tedbirler altında kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Antik çağın Anadolu başkenti olan ve tarihte nüfusu 200-250 bine ulaşmış alana, salgın riski nedeniyle aynı anda 650'den fazla ziyaretçi alınmayacak.

Eşsiz mimari eserleriyle binlerce yıldır ayakta kalan ve geçtiğimiz yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezdiği Efes'in ziyaretçi sayısı, giriş bölümlerindeki turnikelerden takip edilecek.



Sadece 2019 yılında 1 milyon 810 bin kişiyi ağırlayan antik kenti ziyaret etmek isteyenler, ören yerinde 650 kişinin bulunması halinde, sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletilecek.



Tüm ören yerlerinde olduğu gibi Efes Antik Kenti'ne de maskesiz ziyaretçi alınmıyor, girişte ateş ölçümü yapılıyor.



Hijyen kurallarının afiş, broşür ve zemin çıkartmalarıyla hatırlatıldığı kentte, sosyal mesafenin aşılması halinde güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor.