Elton John'dan BTS'e cevap

Pop tarihinin en ünlü isimlerinden Elton John, BTS'in yeni şarkısı Permission To Dance'de kendisine yapılan göndermeye sessiz kalmadı.

BTS'in sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Elton John ise şarkının sözlerine kendi yorumunu katarak "Her şey doğruymuş gibi göründüğünde, BTS'in şarkısına eşlik ediyorum" dedi.

"SADECE ELTON JOHN'A EŞLİK ET"



Independent'ın haberine göre; Permission To Dance'in ilk dizesinde BTS'in lideri RM "Her şey yanlışmış gibi hissettirdiğinde, sadece Elton John'a ve bu duyguya eşlik et, henüz yeni başlıyoruz" ifadelerini kullanıyor.



ÇÖLDE DANS

Şarkının müzik videosunun başlangıcında grubun 7 üyesinin çölde dans ettiği görülüyor. Parçanın coşkulu nakaratındaysa, "Sadece dans etmek istiyorum/ Şarkı beni harekete geçiriyor/ Dansımızı hiçbir şey durduramaz" ifadeleri yer alıyor.



Videoda sergilenen koreografide RM, Jin, Jimin, J-Hope, Suga, V ve Jungkook'un yanı sıra başka dansçılar da bulunuyor.

