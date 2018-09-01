2017’nin sonunda yayınladığı Revival ile 5 yıllık suskunluğunu bozan Eminem, basından habersiz kaydettiği yeni albümü Kamikaze’yi sevenleriyle paylaştı.

13 ŞARKI VAR



Dr. Dre’nin prodüktör koltuğunda oturduğu projede, Kendrick Lamar, Little Dragon ve Tay Keith gibi isimler yer aldı. Twitter hesabından “Üzerine çok düşmedik” diye yazan rapçinin, albümünde 13 şarkı bulunuyor.

NOT ALIKE DİKKAT ÇEKTİ



Eminem’in onuncu albümü Kamikaze’nin dokuzuncu parçası olan ve Daniel Montgomery ile düet yaptığı Not Alike isimli şarkıda ise bitcoin'e gönderme var.



Şarkıda “Herkesin Nikel ısırdığını hatırlıyorum, şimdi bunu Bitcoin için yapıyorlar” sözleri geçiyor.



VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE SOUNDTRACK'İ EMINEM'DEN

Ünlü şarkıcı albümü çıkarmadan sadece bir gece önce bir film için soundtrack yayınlayacağını söylemişti ve bu sözünü 24 saat sonra gerçekleştirerek Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams gibi isimlerin yer aldığı Venom: Zehirli Öfke için hazırladığı soundtrack'i de albümde yerini aldı.

VENOM FRAGMANI