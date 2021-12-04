Erdal Beşikçioğlu: Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Sönmez'in rol aldığı Acting'in İstanbul prömiyeri önceki gece gerçekleşti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; cinayetten hüküm giymiş bir oyuncu ve yönetmenin diğer iki hücre arkadaşıyla hapishanedeki oyunculuk üzerine sohbetlerini konu alan Acting, ünlü isimlerini ağırladı.

YILDIZ YAĞMURU



Prömiyere katılanlar arasında Emre Karayel, Burcu Özberk, Gözde Kansu, Gülsim Ali, Deren Talu, Jasmine Berkiş, Gürgen Öz, Burak Can, İpek Karapınar, Sude Zülal Güler, Helin Kandemir gibi çok sayıda isim vardı.



Beşikçioğlu, sahne sonrası Acting ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Güzel bir oyun. Göz açıp, kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup, kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun. Sanırım izleyici de oyundan büyük keyif aldı. Daha ne olsun? Dünyanın en mutlu insanıyım ben şu an. Biz bu oyunu Elvin ile birlikte yönettik. Biz konservatuvardan beri aynı zamanda iyi arkadaşız Elvin'le. Birbirimizi iyi anlıyoruz ve öyle olunca çalışması da keyifli oluyor" diye konuştu.



"SAHNE ÜZERİNE YETİŞTİRİLMİŞ OYUNCULAR LAZIM"



Genç oyuncularla ilgili fikri sorulan Erdal Beşikçioğlu, "Şu anda hiç kimse tiyatro sanatçısı olmak istemiyor. Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz. Bir taraftan o da olur elbette ama bir taraftan sahne üzerine yetiştirilmiş oyuncular lazım. Sezonda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa, sahne üzerinde sürekli zaman geçirip, boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var açıkçası. Sanıyorum bu da zamanla yavaş yavaş yerini bulacak." ifadelerini kullandı.



Ünlü isim, bu sözleriyle sahne üzerinde eğitim almış ve iyi yetişmiş oyunculara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ada Masalı final fragmanı

