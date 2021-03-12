Erol Evgin'den yeni albüm: Sevdiklerim

Pop müziğin sevilen ismi Erol Evgin, Sevdiklerim adlı yeni albümünü bugün çıkardı.

ALBÜMDE 9 ŞARKI VAR

Sevdiklerim albümünde söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait Yazık, Kaybolan Yıllar, El Gibi, söz ve müziği Can Temiz’e ait Bir Pazar Kahvaltısı, sözleri Sıla Gençoğlu’na, müziği Fatih Ahıskalı’ya ait Yan Benimle, söz ve müziği Murat Evgin’e ait Mektup, söz ve müziği Şemi Diriker’e ait Unutama Beni, sözü Mehmet Teoman’a, müziği Cenk Taşkan’a ait Beni Benimle Bırak isimli şarkılar ve sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan Vedasız Aşklar isimli yeni bir şarkı yer alıyor.



Sevdiklerim albümünün kayıtlarında Evgin’e, akustik bir sound ile Firuz İsmailov’un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşlik etti.

