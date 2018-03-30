Erol Küçükyalçın hayatını kaybetti (Erol Küçükyalçın kimdir?)
Yoğun bakımda tedavi gören Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın yaşamını yitrdi.
Müzisyen Onur Akay, usta sanatçı Erol Küçükyalçın'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Akay, "Acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır.
Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Erol Küçükyalçın, 60'lı yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı.
Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın'la beraber Neşe-i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı.
Erol Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.