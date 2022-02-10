Evan McGregor'ın başrolde olduğu Obi-Wan Kenobi dizisi geliyor: İlk afiş yayınlandı

Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk afişi de görücüye çıktı.

Haberler 10.02.2022 - 14:49

Evan McGregor'ın başrolde olduğu Obi-Wan Kenobi dizisi geliyor: İlk afiş yayınlandı

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Disney+ yapımı Obi-Wan Kenobi isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.

Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.

Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk afişi de yayınlandı.

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