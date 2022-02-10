Evan McGregor'ın başrolde olduğu Obi-Wan Kenobi dizisi geliyor: İlk afiş yayınlandı

Disney+ yapımı Obi-Wan Kenobi isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.



Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.



Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.



Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk afişi de yayınlandı.



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