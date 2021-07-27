Ezel Akay’ın Osman Sekiz filminin vizyon tarihi belli oldu

Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı olayların beyazperdeye aktarıldığı Osman Sekiz, 28 Ocak 2022’de Türkiye ve Avrupa sinemalarında seyirci ile buluşacak.



Yönetmen Ezel Akay filmle ilgili "Türkiye'de hiç denenmemiş bir filmi çektik. Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak, yapımcım Ömer Kaya ile bir araya geldik. Film başka bir zamanda geçiyor. Çok ilginç bir atmosferi var" dedi.



"Kullanma kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam dededen kalma harap bir konakta beş canavar ile birlikte yaşıyor" diyen Akay, "Canavarlardan sıkılmış başka bir yere taşınmaya karar veriyor. Fantastik eğlenceli ve romantik bir film. Filmin kendine has garip bir atmosferi var” diye konuştu.

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